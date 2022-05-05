Газпром придумал, куда направить мощности «Северного потока – 2»

Мощности проекта «Северный поток – 2» будут направлены на развития газоснабжения регионов северо-запада России, сообщили в Газпроме.

В компании сообщили, что начало включения в работу второй морской нитки газопровода «Северный поток – 2» возможно будет не ранее 2028 года, передает ТАСС.

В Газпроме также сообщили, что в работу может быть включена только одна нитка «Северного потока – 2» со 100-процентной загрузкой, если Германия примет решение о запуске.

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