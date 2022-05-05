 

Газпром придумал, куда направить мощности «Северного потока – 2»

05.05.2022, 11:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мощности проекта «Северный поток – 2» будут направлены на развития газоснабжения регионов северо-запада России, сообщили в Газпроме.

В компании сообщили, что начало включения в работу второй морской нитки газопровода «Северный поток – 2» возможно будет не ранее 2028 года, передает ТАСС.

В Газпроме также сообщили, что в работу может быть включена только одна нитка «Северного потока – 2» со 100-процентной загрузкой, если Германия примет решение о запуске.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Рогозин заявил о бессмысленности лунной гонки

08.02 / Риск нового вторжения России в Украину повышается – Столтенберг

11.02 / Российские военные корабли прибыли в порт Карачи на учения «Аман-2021»

28.06 / В России запустили “Фейк-контроль”

20.09 / Иностранные эксперты оценили проведение выборов в России

14.10 / Рост случаев COVID-19 заставил американцев запасаться продуктами

11.08 / Украинский военный перешел на сторону ДНР

30.12 / В декабре гриппом и ОРВИ заболело около 700 тыс. украинцев – Центр общественного здоровья

08.06 / Планшеты iPad Pro получат беспроводную зарядку только в будущем году

26.09 / Самосвал въехал в группу детей в Приморье, погибла девочка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика