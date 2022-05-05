 

Германию больше не за что уважать

05.05.2022, 11:25, Новости дня
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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник и прежде был совершенно уникальным в плане наглости дипломатом (даже по украинским меркам), а теперь перешел последние границы, допустив личные оскорбления в адрес канцлера. Олафа Шольца он назвал «ливерной колбасой», что близко к «колбаснику». Пора признать: Берлин окончательно утратил лидерство в Европе.

Теги: 

Украина
,
Евросоюз
,
дипломатический скандал
,
Германия
,
Дмитрий Бавырин
,
Олаф Шольц

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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