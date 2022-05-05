Германию больше не за что уважать
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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник и прежде был совершенно уникальным в плане наглости дипломатом (даже по украинским меркам), а теперь перешел последние границы, допустив личные оскорбления в адрес канцлера. Олафа Шольца он назвал «ливерной колбасой», что близко к «колбаснику». Пора признать: Берлин окончательно утратил лидерство в Европе.
Теги:
Украина
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Евросоюз
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дипломатический скандал
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Германия
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Дмитрий Бавырин
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Олаф Шольц
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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