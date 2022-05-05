 

В РФ за сутки госпитализировали 3,2 тыс. человек с коронавирусом

05.05.2022, 11:25, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ госпитализировано 3248 человек, на 132,3% больше по сравнению с 4 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Выписано в связи с выздоровлением 8 723 человека, на 30,9% больше по сравнению с 4 мая; выявлено 5 011 новых случаев COVID-19; подтверждено 139 летальных исходов», – говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

Накануне в РФ госпитализировали 1,3 тыс. человек с коронавирусом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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