 

Инфляция на продукты во Франции идёт в ритме крещендо

05.05.2022, 11:05, Разное
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Во Франции цены на продукты постоянно растут, в апреле инфляция составила в среднем 3%, пишет Le Monde. При этом сказалась на этом процессе не только ситуация на Украине, но и предшествовавший этому рост цен на энергоносители, упаковочный материал, зерновые, масло и транспорт.


AP

«Вальс ценников ускорился», — пишет Le Monde об инфляции во Франции. Дорожают макароны, растительное масло, мука, бифштексы, кофе, сливочное масло, курица, крупа — этот список всё расширяется. «Инфляция идёт в ритме крещендо», — говорят эксперты: в апреле она достигла в среднем 3% на продовольственные товары, тогда как в марте этот показатель составлял лишь 1,73%.

По опубликованным данным, больше всего подорожали макароны — за год на 15,3%. За ними идут замороженные бифштексы — на 11,3%. Почти такой же показатель у муки и 10% — у растительного масла. С трудом можно найти товары, на которые цена не росла, а уменьшалась. Например, это было характерно для варёного окорока — он стал дешевле на 1,3% за этот год.

Автор статьи напоминает, что в конце февраля завершились переговоры между производителями и продавцами, которые зафиксировали тарифы на национальные продукты. При этом ситуация на Украине лишь усилила эффект от роста цен на нефть, газ, зерновые, растительное масло, транспорт, упаковочные материалы. В случае с Францией к этому добавляется падёж животных от птичьего гриппа, что сказывается на снижении производства курятины и яиц.

Государство анонсировало план по исправлению ситуации: например, оно планирует снова провести торговые переговоры между производителями и продавцами продуктов, в частности, чтобы пересмотреть закупочные тарифы, пишет Le Monde.

 



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