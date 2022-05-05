 

В Москве показали новый китайский кроссовер Chery Omoda 5

05.05.2022, 10:50, Разное
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В Москве состоялась премьера нового китайского автомобиля под названием Chery Omoda 5.

Предложенный кроссовер продемонстрировали 16 апреля, однако лишь сейчас раскрыты некоторые подробности об автомобиле. По внешнему виду следует отметить выразительную решетку радиатора, а также яркий цвет кузова. Кроме того, не обошлось без обновления зеркал заднего вида и колесных дисков. Автомобиль получил пластиковые обвесы.

Новинка пока остается засекреченной по интерьеру салона, о чем свидетельствуют полностью затонированные стекла. Кроме того, новый автомобиль поступит в свободную продажу уже к середине лета нынешнего года. Остальные сведения о кроссовере Chery Omoda 5 будут сообщены уже в скором времени.



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