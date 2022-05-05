Мнение: Процесс деназарбаевизации
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Процесс деназарбаевизации
В Казахстане продолжается системный процесс деназарбаевизации.
Помимо уже прокатившейся волны отставок и поднятия вопросов о коррупции и воровстве с участием многочисленных родственников Назарбаева, в Парламенте Казахстана была отменена норма закона, которая не давала возможности отменять закрепленные за Назарбаевым пожизненые полномочия через референдум. Фактически, там стоял прямой блок, который мешал лишению Назарбаева части оставшихся полномочий – те из реальных рычагов власти и полномочий что могли, уже отобрали. Для оставшихся надо вносить поправки в Конституцию.
Сейчас эту поправку сняли, а значит, в среднесрочной перспективе, в Казахстане пройдет голосование за обновленную Конституцию, откуда исчезнут некоторые/все гарантии для Назарбаева. Все это разумеется будет в рамках "масштабных реформ", которые ранее анонсировал Такаев после подавления попытки мятежа связанного с лицами из окружения Назарбаева.
Ну а там и до перименования столицы недалеко.
В целом, процесс деназарбаевизации еще не закончен, хотя большей части реальной государственной власти клан Назарбаева был лишен.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет