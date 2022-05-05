Мнение: Процесс деназарбаевизации

Процесс деназарбаевизации

В Казахстане продолжается системный процесс деназарбаевизации.

Помимо уже прокатившейся волны отставок и поднятия вопросов о коррупции и воровстве с участием многочисленных родственников Назарбаева, в Парламенте Казахстана была отменена норма закона, которая не давала возможности отменять закрепленные за Назарбаевым пожизненые полномочия через референдум. Фактически, там стоял прямой блок, который мешал лишению Назарбаева части оставшихся полномочий – те из реальных рычагов власти и полномочий что могли, уже отобрали. Для оставшихся надо вносить поправки в Конституцию.

Сейчас эту поправку сняли, а значит, в среднесрочной перспективе, в Казахстане пройдет голосование за обновленную Конституцию, откуда исчезнут некоторые/все гарантии для Назарбаева. Все это разумеется будет в рамках "масштабных реформ", которые ранее анонсировал Такаев после подавления попытки мятежа связанного с лицами из окружения Назарбаева.

Ну а там и до перименования столицы недалеко.

В целом, процесс деназарбаевизации еще не закончен, хотя большей части реальной государственной власти клан Назарбаева был лишен.

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