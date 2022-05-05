Мнение: Новая система управления

«Сегодня ООН больше ничего из себя не представляет. Руководства стран не воспринимают ООН всерьез, поскольку принимают решения, не оглядываясь на нее. Нам нужно создать новую систему управления в мире», — сказал бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Луис Игнасиу да Силва — эталонный латиноамериканский левак-троцкист, что для Латинской Америки, где троцкизм и маоизм являются магистральными путями развития левой идеи, вполне норма. Он и его соратники известны не столько своими достижениями, сколько невероятной коррупцией, которую они возвели в ранг высокого искусства. Именно Латинская Америка является для строителей нового мирового порядка экспериментальной площадкой, хотя бы потому, что идеи Троцкого о мировой революции хорошо ложатся на тот процесс, который сегодня запущен с подачи глобальных структур управления.

Есть известная фраза: «Пусть 90% русского народа погибнет, лишь бы 10% дожили до мировой революции». Ее приписывают Ленину, хотя на самом деле в ней переврано всё. Автор фразы — Григорий Зиновьев, и в ней перепутан порядок чисел. В реальности было произнесено пожелание погибнуть 10% русского народа, чтобы остальные 90% дожили до светлого дня. Тоже, мягко говоря, людоедское пожелание. Зиновьев — верный соратник Троцкого, и был исключен из партии вместе с ним. И тоже мечтал о революции в мировом масштабе. Современные троцкисты более осмотрительны в высказываниях, но на практике давно переплюнули отцов-основателей учения.

Да Силва вышел в тираж и уже не является действующим политиком. Поэтому с одной стороны, его высказывания — это мнение частного лица, однако учитывая его связи с латиноамериканским и глобальным левацким движением, он высказывает вслух то, что обсуждается внутри без особой публичности.

То, что международные бюрократические институты перестали выполнять хоть какую-то роль в мире, факт. Они обслуживают сами себя и интересы тех, кто их финансирует. Это классическая эволюция любой бюрократической структуры, которая всегда озабочена только двумя вещами — доступом к ресурсу и бесконечным воспроизводством. Во время существования двуполярного мира ООН и ее структуры были механизмом согласования интересов двух мировых полюсов и стран Третьего мира, однако после краха СССР ООН на какое-то время стала бесхозной, и ее постепенно подобрали те, кого мы сегодня называем «глобалистами». Их привлекает в ООН ее структурность, ресурс и полномочия.

Однако современная ООН для глобалистов — это всего лишь инструмент, с помощью которого они намерены демонтировать прежний не устраивающий их мировой порядок, тем более, что он находится в процессе стихийного разрушения. ООН нужна, чтобы придать стихийности проектный управляемый характер. Как именно это происходит, можно было увидеть на примере «пандемии» коронавируса, с помощью которой было уничтожено само понятие прав человека.

Однако в качестве инструмента строительства нового мирового порядка ООН глобалистам совершенно не нужна, это инструмент разрушения и не более того. Поэтому сейчас начинаются разговоры о том, что необходимо на ее месте создать нечто новое. Что, конечно, логично и правильно. Вот только не упоминается базовый вопрос такого строительства: на каких принципах и кто именно будет стоять за новой глобальной структурой управления и согласования интересов. И чьи именно интересы она будет представлять и согласовывать.

Учитывая людоедский бэкграунд тех, кто сегодня пытается построить новое счастливое будущее, новая международная структура с их точки зрения — это лагерная администрация, управляющая огромным мировым концлагерем. Мы все для нее — просто жители бараков, ждущие своей очереди в газовые камеры.

—