Как после салона: уловки, которые помогут сделать идеальный макияж бровей

Брови обрамляют лицо, придавая ему больше выразительности. Если они не имеют красивой формы от природы, то это может повлиять на общий внешний вид. Эту ситуацию всегда можно исправить с помощью макияжа. Однако далеко не каждая женщина умеет правильно применять косметику для бровей. В статье мы приведем уловки, которые используют визажисты. Они помогут вам сделать идеальный макияж. Ваши брови будут выглядеть как после салона.

Выберите самую подходящую форму

Форма бровей должна соответствовать овалу вашего лица. Вот несколько полезных советов:

Круглое лицо. Вам подойдут высокие брови с относительно острой дугой. Не придавайте им круглую форму. Это еще сильнее округлит ваше лицо. В виде квадрата. Не делайте брови слишком короткими и тонкими. Такая форма подчеркнет угловатость лица. Создайте брови средней ширины и естественной длины. В форме сердечка. Женщинам с сердцевидным лицом подойдут округлые брови. Создайте высокие дуги, это визуально удлинит лицо. Овальное лицо. Вам подойдет любая форма бровей. Все зависит лишь от ваших личных предпочтений.

После того как вы выбрали идеальную форму, можно переходить к измерениям.

Определите начало, середину и конец бровей

Все лица отличаются друг от друга. То, что хорошо для одного, может не соответствовать другому. Чтобы создать идеальную форму бровей, вам нужно определить их размеры. Возьмите белый косметический карандаш и произведите следующие измерения:

Поместите карандаш вертикально на выемку крыла носа и внутренний угол глаза. Здесь будет начинаться бровь (линия A на фото). Наклоните карандаш так, чтобы он находился на зрачке и крыле носа. Здесь должна располагаться самая высокая точка брови (отрезок между линиями C и B на фото). Наклоните карандаш еще немного, чтобы он находился под внешним углом глаза. Это точка, где должна заканчиваться ваша бровь (линия D на фото).

Вы можете наметить белым карандашом примерную линию бровей или обозначить основные точки.

Как выщипывать брови

Перед нанесением макияжа вам нужно провести коррекцию бровей с помощью пинцета. Выберите удобное место с хорошим освещением.

Протрите брови кубиком льда. Это уменьшит боль и раздражение при выщипывании.

Начните выщипывать брови. Обращайте внимание на линии, нанесенные белым карандашом.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Соблюдайте осторожность при формировании области дуги. Если вы удалите слишком много волосков, она может выглядеть неестественной и слишком тонкой. Немного отойдите от зеркала и посмотрите, нужно ли вам продолжать выщипывать брови в этой области.

Помните, что красивые брови не обязательно должны быть очень густыми. Более тонкая линия тоже может выглядеть элегантно, если она хорошо сформирована.

Многим женщинам не удается создать две абсолютно одинаковые линии. Помните, что брови – это „сестры”, а не“близнецы”. Они должны иметь схожую, но необязательно идентичную форму.

Расчесываем брови

Возьмите щеточку. Расчешите волоски по направлению вниз. Отрежьте ножницами все волоски, которые выступают над формированной линией.

Теперь расчешите волоски вверх, а затем уложите их по направлению роста.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Выбираем косметику

Считается, что цвет бровей должен соответствовать оттенку волос. Лучше выбирать продукт, который немного светлее вашего естественного тона бровей.

Не приобретайте слишком темную косметику для бровей, она будет выглядеть неестественно.

Существуют разные виды косметики для бровей. Вы можете использовать карандаш, пудру, гель и даже тушь для ресниц. Независимо от того, какой продукт вы выберете, шаги нанесения макияжа будут одинаковыми.

Техника нанесения макияжа

Нарисуйте контур нижней линии бровей, начиная с внутренней стороны. Заполните пробелы.

Теперь нарисуйте контур верхней линии бровей, начав на этот раз с наружной стороны. Снова заполните пробелы.

Заполните всю бровь. Не наносите слишком много продукта, иначе ваши брови могут выглядеть неестественно.

Снова расчешите волоски щеткой для бровей. Перед этим нанесите на нее немного лака для волос. Эти поможет закрепить форму бровей.

Нанесите консилер вокруг каждой брови и аккуратно растушуйте его.

Заключение

Эта пошаговая инструкция поможет вам создать красивую и естественную форму бровей. Они будут выглядеть не хуже, чем после профессиональных процедур.