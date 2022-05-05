Воздушный парад в День Победы на юге РФ состоится только в Ростове-на-Дону

Воздушная часть парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится на юге РФ только в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«Воздушный парад на юге РФ состоится только в Ростове-на-Дону», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в военном параде, который состоится 9 мая на Красной площади в Москве, будут задействованы 11 тыс. человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов; всего в парадах в 28 городах примут участие почти 65 тыс. человек.

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