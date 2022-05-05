Рубль укрепился к евро

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже в четверг укрепляется к евро и слабеет к доллару по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

В ходе торгов на Мосбирже курс доллара ненадолго опускался ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года.

По данным на 10.20 курс доллара растет на 0,41%, до 66,57 руб., курс евро снижается до 70,26 руб. (-0,26%), передает ТАСС.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 39,5 коп. и составил 66,695 руб. Курс евро снизился на 24,25 коп. и составил 70,2 руб.

Между тем российский рынок акций в начале основной сессии в четверг демонстрирует рост ведущих индексов. Так, индекс Мосбиржи растет на 1,02% – до 2397,34 пункта, индекс РТС поднимается до 1137,15 пункта (+2,07%), свидетельствуют данные торговой площадки на 10:02 мск.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2379,04 пункта (+0,25%). Долларовый индекс РТС рос на 1,46% – до 1130,39 пункта.

—