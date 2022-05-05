В Крыму заявили о надежде на получение второй транспортной артерии для связи с материковой Россией

Проведение спецоперации на Украине позволяет открыть вторую транспортную сухопутную артерию, связывающую Крым и материковую часть России, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Теперь, благодаря проведению спецоперации и освобождению южных регионов Украины, между Крымом и материковой частью РФ открыта вторая транспортная сухопутная артерия. Это дает региону новые экономические и туристические возможности и перспективы», – цитирует РИА «Новости» Крючкова.

По его словам, до этого попасть на полуостров можно было только либо самолетом, либо через Крымский мост, соединяющий Крым и Краснодарский край.

«Когда будет полностью восстановлена мирная жизнь в освобожденных регионах, знаменитая трасса Симферополь – Москва снова заработает. Сначала через Мариуполь, а после, уверен, и через Харьков», – отметил Крючков.

Ранее Крючков заявил, что транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше не существует, идет восстановление пассажирского и грузового сообщения с освобожденными регионами.

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