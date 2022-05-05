Пекин вновь открыл центр массовой изоляции для борьбы с COVID-19 — на всякий случай

На фоне борьбы против распространения COVID-19 в Пекине вновь открылся центр массовой изоляции, рассчитанный как минимум на 1200 коек, пишет The Guardian. Как отмечает газета, местные власти утверждают, что открыли больницу Сяотаншань Фанцай в качестве меры предосторожности, учитывая, что Китай придерживается политики нулевой терпимости к коронавирусу.



AP

Пекин вновь открыл центр массовой изоляции на фоне попыток китайских властей обуздать вспышку COVID-19 в этом городе, пишет The Guardian.

Больница Сяотаншань Фанцай, которая рассчитана как минимум на 1200 коек, была открыта во время эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, а также активно использовалась для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в начале 2020 года. Повторное открытие этой больницы говорит об усилиях Пекина по борьбе с нарастающим числом случаев заболевания коронавирусом, притом что местные власти явно не горят желанием вводить полномасштабный карантин.

В среду Китай, как отмечает газета, отчитался о 5489 случаях заболевания, 353 из которых протекают с симптомами. Подавляющее большинство случаев заболевания пришлось на Шанхай, где уже несколько недель действует режим карантина, который стал причиной сильного недовольства и протестов, вызванных нехваткой продовольствия и перегибами со стороны правоохранительных органов. Что же касается Пекина, то в среду он сообщил о 46 случаях заболевания, протекающих с симптомами, в то время как общее количество случаев заболевания в городе с начала появления штамма «омикрон» достигло примерно 400.

Учитывая, что счёт заболевших коронавирусом в Шанхае пошёл на тысячи, местные власти поспешили изолировать каждый отдельный случай вне зависимости от того, насколько тяжело протекала болезнь. Сотни тысяч людей положили в больницы, временно конфискованные офисные здания и жилые кварталы. При этом больные нередко жаловались на условия содержания в некоторых из таких мест: круглосуточное яркое освещение, недостаток воды и антисанитария.

Между тем Пекинская муниципальная комиссия здравоохранения заявила, что она открыла больницу Сяотаншань в качестве меры предосторожности. При этом комиссия отметила, что борьба с «омикроном» во многом напоминает шахматную партию.

Коммунистическая партии Китая проводит политику нулевой терпимости к коронавирусу, которая, как считают аналитики, настолько укоренилась, что отказаться от неё уже нет никакой возможности. При этом местные органы здравоохранения заявили, что Китай не может отменить нынешний режим эпидемиологической безопасности из-за слишком низкого показателя вакцинации населения.

Политика нулевой терпимости также нанесла удар по внутреннему потреблению и объёмам промышленного производства в Китае, что создало значительные логистические проблемы по всему миру и поспособствовало падению прибылей крупнейших международных брендов.