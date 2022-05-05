Боевики с «Азовстали» предложили обменять мирных жителей на продукты, утверждают в России

Укрывающиеся на «Азовстали» боевики предложили обменять находящихся там мирных граждан на продукты и медикаменты, сообщил представитель штаба операции по освобождению предприятия.

В штабе сообщили, что «приходится поддерживать контакты с засевшими там нацистами «Азова» (против боевиков батальона в РФ возбуждено уголовное дело – прим. ВЗГЛЯД) и представителями СБУ в интересах спасения оставшихся там гражданских», передает РИА «Новости».

«В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки – пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, теперь будут только обменивать», – добавил представитель штаба.

Он отметил, что уже приходилось сталкиваться с подобными методами: в частности, в Сирии на переговорах с боевиками «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. ВЗГЛЯД). Они «тоже предлагали менять медикаменты и продукты на освобождаемых ими людей по весу».

«Так что никакие они не «герои», как называет их (президент Украины Владимир) Зеленский, – обычные террористы», – заключили в штабе.

Ранее стало известно, что покинувшие «Азовсталь» мирные граждане не знали об эвакуации.

Напомним, 2 мая с территории завода эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц. Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.

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