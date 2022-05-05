Ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центральной части РФ продлили до 13 мая
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Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 13 мая, информирует Росавиация.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 13 мая 2022 года 03.45 по московскому времени», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают штатно.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ действует с 24 февраля.
Ранее ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центральной части РФ продлили до 7 мая.
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