 

Ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центральной части РФ продлили до 13 мая

05.05.2022, 9:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 13 мая, информирует Росавиация.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 13 мая 2022 года 03.45 по московскому времени», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают штатно.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ действует с 24 февраля.

Ранее ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центральной части РФ продлили до 7 мая.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Анонсирован визит иранского министра обороны в Россию

01.11 / В Лионе задержали подозреваемого в нападении на православного священника

19.08 / Кандидат в вице-президенты США призналась, что оболгала Байдена на дебатах

18.11 / “Можно яркие шапки, шарфы, зонты и куртки”. Украинцам пообещали мокрый снег и дождь

16.04 / ЛБ – Украинская ассоциация футбола дисквалифицировала футболистов, которые играли в командах Донбасса

26.09 / Постпред Китая в ответ на критику Вашингтона: США уже создали достаточно проблем для всего мира

26.12 / Ходорковский: Путин – типичный бандит

17.06 / 24 канал – концептуальный украинский беспилотник «уничтожил» Т-90 в презентационном видео

23.10 / Звезда сериала “Игра в кальмара” Чон Хо Ен поделилась стильным образом на осень

19.02 / Welt – ЕС строит планы по эвакуации своих граждан с Украины на случай войны с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика