 

Пленный украинский военный рассказал о применении ВСУ боевых наркотиков

05.05.2022, 9:20, Новости дня
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Пленный военнослужащий батальона «Донбасс» рассказал, что украинским военным поставляли специальные наркотики, которые они принимали перед боем, отчего у них пропадал страх и снижался болевой порог.

«Знаю про один препарат – «Теофидрин» – поставляли нам его волонтеры. Употребляли мы его непосредственно перед боем, после чего у нас пропадал страх. <…> Мы могли идти в бой спокойно, не боясь ничего. Сильные, конечно, ломки после него. <…> Но отходили, переживали», – сказал военнопленный на видеозаписи, распространенной Минобороны.

По словам пленного украинца, чаще всего такие наркотики употребляют военные из добровольческих батальонов «Донбасс», «Азов», «Айдар», передает РИА «Новости».

О применении украинскими военными и наемниками, воюющими на стороне ВСУ, боевых наркотиков сообщается не впервые. Так, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев рассказывал, что на Украине среди состоящих из наемников отрядов распространяются наркотические стимуляторы, притупляющие боль и вызывающие чувство эйфории.

В свою очередь украинский военнослужащий 81-й десантно-штурмовой бригады Антон Мороз, сложивший оружие в городе Рубежное, рассказывал о мобилизации в ВСУ ВИЧ-инфицированных и наркозависимых.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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