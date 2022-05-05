Об организации движения транспорта 9 Мая

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, 9 мая будут изменены маршруты движения общественного транспорта.

Автобусы маршрутов:

№ 1, 3, 33, 8-т – с 9:30 до 12:00 будут следовать от пр. Ленина по улицам Димитрова, Свободы, Герцена, Бульварная и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом. С 12:00 до 14:30 будут следовать от пр. Ленина по улицам Димитрова, Свободы, Плеханова, Пушкина, Крестовая и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом.

№ 9, 12, 16, 16-т, 36-т, 101, 111 – с 9:30 до 14:30 будут следовать по улицам Димитрова, Свободы, Плеханова и далее своими маршрутами. В обратную сторону по тому же маршруту.

№ 2, 10, 18 – с 9:30 до 12:00 будут следовать от ул. Фурманова по улицам Плеханова, Пушкина, Герцена, Бульварная и далее своими маршрутами. В обратную сторону по тому же маршруту.

№ 6 – с 9:30 до 14:30 будут следовать от пр.Ленина по улицам Димитрова, Свободы, Фурманова без заезда на ж/д вокзал и далее своим маршрутом. В обратную сторону по тому же маршруту.

№ 29 – с 9:30 до 12:00 будут следовать от ж/д вокзала по улицам Луначарского, Герцена, Бульварная и далее своим маршрутом. В обратную сторону по тому же маршруту.

№ 5, 25 – с 9:30 до 12:00 будут следовать от ж/д вокзала по улицам Пушкина, Герцена, Бульварная и далее своими маршрутами. В обратную сторону по тому же маршруту.

Троллейбусы маршрутов:

№ 1 будет временно закрыт.

№ 4 – с 9:30 до 12:00 будут следовать от ул. Фурманова по улицам Плеханова, Пушкина, Герцена, М.Горького и далее своим маршрутом. В обратную сторону по тому же маршруту. С 12:00 до 14:30 будут следовать от ул. Фурманова по улицам Плеханова, Пушкина, Крестовая и далее своим маршрутом. В обратную сторону по тому же маршруту.

№ 5 – с 9:30 до 12:00 будут следовать от ж/д вокзала по улицам Пушкина, Герцена, М.Горького и далее своим маршрутом. В обратную сторону по тому же маршруту.

№ 6 – с 9:30 до 12:00 будут следовать от ул. Ворошилова по улицам Черепанова, пр. Революции, Фурманова. Плеханова, Пушкина, Герцена, М.Горького и далее своим маршрутом. В обратную сторону по тому же маршруту. С 12:00 до 14:30 будут следовать от ул. Ворошилова по улицам Черепанова, пр. Революции, Фурманова. Плеханова, Пушкина, Крестовая и далее своим маршрутом. В обратную сторону по тому же маршруту.

На время проведения праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, для обеспечения безопасности в центральной части Рыбинска будет ограничено движение транспорта, на некоторых участках запрещена стоянка автотранспортных средств.

9 мая с 00:00 часов и до окончания праздничных мероприятий будет закрыт въезд транспортных средств на парковку ДС «Полёт» со стороны улицы Волжская набережная.

Запрещается остановка транспортных средств:

с 00:00 до 09:30

– на улице Крестовой от Преображенского переулка до улицы Свободы;

– на улице Свободы на участке от проспекта Ленина до улицы Волжская набережная;

– на Волжской набережной от дома № 181 до улицы Глеба Успенского.

с 09:00 до 17:00

– на улице Чкалова на участке от улицы Кольцова до улицы Свободы.

с 09:30 часов до 12:00

– на улице Бульварной.

с 09:00 до 12:00:

– на улице Герцена на участке от улицы Кольцова до улицы Свободы;

– на улице Кольцова на участке от улицы Герцена до Крестовой улицы;

– на улице Свободы на участке от улицы Герцена до Крестовой улицы;

Ограничения движения для всех видов транспорта

На период прохождения колонны Бессмертного полка и шествия «Рыбинск помнит» с 09:30 до 12:00 будет прекращено движение транспортных средств на участках автодорог:

– по Крестовой улице от Преображенского переулка до улицы Свободы;

– по улице Свободы на участке от проспекта Ленина до улицы Волжская набережная;

– по проспекту Ленина на участке от улицы Свободы до улицы Братьев Орловых;

– по улице Волжская набережная от дома № 181 до улицы Глеба Успенского.

Для проведения 74-й легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Рыбинские известия» с 12:00 до 14:30 будет перекрыто движение для транспортных средств на следующих участках автодорог:

– по улице Крестовой на участке от улицы Свободы до улицы Кирова;

– по проспекту Ленина на участке от улицы Свободы до улицы Димитрова;

– по улице Герцена на участке от улицы Кирова до улицы Свободы;

– по улице Свободы на участке от улицы Волжская набережная до улицы Радищева;

– по улице Чкалова на участке от улицы Кирова до улицы Свободы;

– по улице Кольцова на участке от улицы Радищева до Крестовой улицы.