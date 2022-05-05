Гидроэнергетики Каскада Верхневолжских ГЭС поздравили ветеранов с Днем Победы

Накануне праздника Победы гидроэнергетики Каскада Верхневолжских ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») навестили ветеранов войны и тружеников тыла, бывших работников Рыбинской ГЭС.

От предприятия ветераны получили памятные подарки и искренние поздравления с главным российским праздником – Днем Победы.

Для работников Угличской и Рыбинской ГЭС День Победы – один из самых значимых дней в календаре. Коллективы гидроэлектростанций внесли неоценимый вклад в дело обороны столицы нашей Родины. В самый тяжелый период Великой Отечественной войны в невыносимых условиях гидроэнергетики обеспечивали функционирование ГЭС, перевыполняли планы по выработке, вводили в строй агрегаты.

За бесперебойное снабжение электроэнергией системы Мосэнерго в годы Великой Отечественной войны коллективу Рыбинской ГЭС было передано на вечное хранение переходящее Красное знамя Народного Комиссариата электростанций и ЦК профсоюза рабочих электростанций СССР. Работники ГЭС получили медали «За оборону Москвы».

Поддержка ветеранов – дань уважения подвигу всех специалистов-гидроэнергетиков — тех, кто трудился на строительстве станций и защищал их во время войны, кто восстанавливал пострадавшие объекты гидроэнергетики в послевоенные годы и участвовал во вводах новых мощностей. Благодаря героическому труду советских энергетиков к концу 1945 года в стране был восстановлен довоенный уровень производства электроэнергии.

О бесценном вкладе гидроэнергетиков в Великую Победу в уникальном проекте РусГидро «Как воевали плотины» http://hydro1945.ru/.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»