Россия запросила заседание Совбеза ОНН в связи с ситуацией в Мали

Российские дипломаты ранее подали запрос на проведение неформального заседания Совбеза ООН по поводу решения Мали расторгнуть соглашения об оборонном сотрудничестве с Францией, пишет Le Figaro. Как подчёркивает корреспондент издания, связи Бамако с Парижем начали портиться несколько месяцев назад на фоне его сближения с Москвой.



AP

Россия подала запрос на проведение неформального заседания Совбеза ООН в связи с принятым Мали решением разорвать оборонное сотрудничество с Францией, пишет Le Figaro со ссылкой на дипломатические источники.

Как напоминает корреспондент Le Figaro, власти Мали в конце апреля направили в ООН послание, в котором осудили «регулярные и намеренные нарушения воздушного пространства страны с целью шпионажа, запугивания и ведения подрывной деятельности иностранными летательными аппаратами, в том числе принадлежащими французским вооружённым силам». В послании также подчёркивалось, что Мали ещё с 18 февраля требует от Парижа без промедления вывести войска со своей территории.

Никаких комментариев по поводу созыва Совбеза во вторник ни от России, ни от Франции не последовало, отмечается в материале Le Figaro.

«Хунта», которая находится у власти в Мали, в понедельник вечером объявила о разрыве соглашений с Францией и её европейскими партнёрами об оборонном сотрудничестве, что стало уже очередным проявлением деградации отношений между Бамако и его бывшими союзниками в борьбе против исламистов, пишет французское издание.

Совбез ООН, провести заседание которого запросила Россия, в июне должен будет принять решение о том, будет ли продолжена миссия миротворцев ООН в Мали, отмечает автор статьи. На данный момент в состав контингента «голубых касок» входят 14 тыс. полицейских и военных. В ООН вопросами, связанными с этой миротворческой операцией, занимается прежде всего Франция.