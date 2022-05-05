Не только ЦРУ: Инопланетяне могут использовать чаек и мух как шпионов

6 марта 2022 года генерал-майор российской армии Игорь Конашенков выступил с заявлением, в котором обвинил Украину в разработке биологического оружия на базе секретных лабораторий и при финансовой поддержке США. Днём позже начальник войск радиохимической и биологической защиты Игорь Кириллов сообщил СМИ, что в актах об уничтожении образцов из лабораторий Харькова и Полтавы указаны возбудители чумы, сибирской язвы и бруцеллёза. 8 марта обвинения поддержал Китай. 10 марта 2022 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что он убеждён, что проводимые эксперименты были направлены на разработку этнически ориентированного биологического оружия. Министерство обороны России заявило, что после начала спецоперации на Украине следы разработок стали «спешно заметать», и опубликовало документы об уничтожении «особо опасных патогенов», датированные 24-м февраля 2022 года. По заявлению ведомства, Украина планировала распространять эти патогены через летучих мышей и перелётных птиц. Правда внятных доказательств Россия не представила…

Да, вы правильно прочитали этот заголовок и да, скорее всего вы тоже подумали, что некоторые уфологи превращаются в психов-параноиков, подозревая в своем окружении все больше и больше “инопланетных шпионов”. Но, как доказал опыт Эрнеста Хэмингуэя, если вы страдаете манией преследования и все считают вас параноиком, то вы, возможно не сходите с ума, а есть вероятность, что за вами действительно следят.

Британский эксперт по НЛО Ник Поуп считается достаточно авторитетным человеком в уфологии, так как он когда-то работал правительственным советником-консультантом по вопросам НЛО.

Недавно он заявил журналистам о том, что если инопланетяне решили следить за людьми, то для этих целей они скорее всего будут использовать объекты, на которые обычный человек не обратит внимания. Что-то привычное и вездесущее, что-то вроде чаек и мух.

“Если инопланетяне хотят взломать и контролировать живой организм или создать дрон, идеально имитирующий что-то, для них было бы лучше выбрать что-то обычное и вездесущее, как чайка или домашняя муха. Это будет что-то, на что вы обычно не обращаете особого внимания. Но они все время будут шпионить за вами, записывать все и отправлять информацию о вас обратно в свой чужеродный мир”.

Чайки привычны в прибрежных городах, а в городах, удаленных от моря это, наверное будут голуби или воробьи.

“Так что в следующий раз, когда вы захотите прихлопнуть муху, будьте осторожны – ваши действия могут непреднамеренно начать межзвездную войну!”, – замечает Поуп и не понятно, он так шутит или говорит это на полном серьезе.

“Если инопланетяне тайно следят за Землей, они будут делать это на близком и личном уровне, а не с помощью дальних телескопов. Будут делать это таким образом, чтобы получать кристально чистые изображения и записи прямо у нас под носом”, – продолжает Поуп.

“Любая цивилизация, способная попасть сюда из других звездных систем, несомненно, обладает технологией, которая покажется нам чем-то вроде магии, и одна из возможностей заключается в том, что они могут имплантировать крошечные камеры и записывающие устройства в маленькое живое существо, а затем контролировать его мысли, чтобы направить его в любое интересующее место.

Или же они могут создать беспилотные летательные аппараты, которые будут внешне неотличимы от реального животного, птицы или насекомого. Если вам кажется, что это звучит как чистая научная фантастика, это не так. В сети уже можно найти некоторые изображения насекомоподобных дронов, которые якобы используют шпионские агентства. И если это то, что они показывают открыто, представьте что у них есть из того, что они держат в секрете.

К примеру, до того как было официально объявлено о создании истребителей-невидимок, они годами летали над нашими головами. У военных и спецслужб есть вещи, которые выглядят так, как будто они вышли из научно-фантастического фильма или фильмов о Джеймсе Бонде”.

К слову, несколько лет назад в сети появилась теория заговора “птицы не настоящие”, которая уверяет, что некто или нечто использует птиц, чтобы следить за людьми.

Возможно в мозг птиц имплантируются передатчики или создаются идеально замаскированные под птиц дроны, но многие люди утверждают, что птицы вокруг них ведут себя очень странно, как будто целенаправленно преследуют их.