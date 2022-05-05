Человечество произошло от одного мужчины и одной женщины, считают ученые

Каждой твари по паре

Научное исследование предполагает, что все современные люди, возможно, “произошли” от одной пары сотни тысяч лет назад. Кроме того, исследователи обнаружили, что 9 из 10 видов животных также происходят от одной конкретной пары, согласно исследованию, опубликованному учеными из Базельского университета (Швейцария) и Рокфеллеровского университета (Нью-Йорк, США).

Изучив генетические штрих-коды более пяти миллионов животных – а также людей – из 10 000 различных видов, населяющих Землю, ученые пришли к выводу, что мы “произошли” от одной пары взрослых особей после “катастрофического события”, едва не приведшего человеческий род к вымиранию около 200 000 лет назад,

Так называемые генетические штрих-коды или фрагменты ДНК, которые образуются вне ядер живых клеток, похоже, указывают на то, что не только люди происходят от одной конкретной пары, но и девять из десяти видов животных.

Все люди могут происходить от пары, жившей 200 000 лет назад

Как отмечается в исследовании, факты подтверждают теорию о том, что большинство видов, будь то птица, мотылек или рыба, как и современные люди, возникли совсем недавно и не имели достаточно времени для развития большого генетического разнообразия.

На самом деле, 0,1% среднего генетического разнообразия в человечестве сегодня соответствует дивергенции современных людей как отдельного вида около 100 000 – 200 000 лет назад – не очень долго с точки зрения эволюции.

То же самое, вероятно, справедливо для более чем 90% видов на Земле сегодня.

“Штриховое кодирование ДНК” – это быстрая и простая техника надежной идентификации видов по короткой последовательности ДНК из определенной области организма.

По словам старшего научного сотрудника Марка Штокля и научного сотрудника Дэвида Талера из Базельского университета (Швейцария), до девяноста процентов всех видов животных, существующих сегодня на Земле, могут быть отнесены к родителям, которые, похоже, начали рожать примерно в одно и то же время, около 250 000 лет назад, что заставляет нас пересмотреть устоявшиеся схемы эволюции человека и животных.

“Этот вывод очень удивителен, и я боролся с ним изо всех сил, – объяснил Талер.

“В то время, когда люди придают такое большое значение индивидуальным и групповым различиям, возможно, нам следует больше времени уделять тому, как мы похожи друг на друга и на остальных представителей животного мира”, – сказал Штокл.

Катастрофическое событие?

Открытия, сделанные Штокле и Талером, поднимают несколько новых вопросов. Что предшествовало той паре, от которой произошли оставшиеся сегодня люди?

Что заставило человеческую расу начать все сначала за такой относительно короткий промежуток времени? И что это означает для религии?

Действительно ли человеческая раса перезапустилась после катаклизмического события на Земле? Или есть вероятность, что у нас есть встроенная кнопка перезагрузки, которая заставляет нас время от времени перезапускаться как вид?

Новая находка предполагает возможность “встроенного человеческого эволюционного процесса, в ходе которого мы ломаемся и вымираем, оставляя необходимость начинать все с нуля”.

Как выяснилось, мы, люди, удивительно похожи не только друг на друга, но и на другие виды.

Как объясняет Джесси Аусубел, директор Программы по изучению окружающей человека среды в Университете Рокфеллера, “если бы марсианин высадился на Землю и встретил стаю голубей и толпу людей, то по основному показателю митохондриальной ДНК одни не казались бы более разнообразными, чем другие”.

В исследовании, опубликованном в журнале Human Evolution, ученые проанализировали “митохондриальную ДНК”, которую матери передают из поколения в поколение, и обнаружили “отсутствие человеческой исключительности”.

“Наш подход объединяет штрих-коды ДНК, которые являются широкими, но не глубокими, из всего животного царства с более подробной информацией о последовательности, доступной для всего митохондриального генома современных людей и нескольких других видов. Мы проанализировали последовательности штрих-кодов ДНК тысяч современных людей так же, как и последовательности штрих-кодов других видов животных”, – говорит доктор Талер.

“Можно было бы подумать, что из-за высокой численности популяции и широкого географического распространения человек мог привести к большему генетическому разнообразию, чем другие виды животных”, – добавляет он.

“По крайней мере, в отношении митохондриальной ДНК, оказалось, что генетическое разнообразие у людей ниже среднего”.

“Эксперты интерпретировали низкую генетическую вариативность среди ныне живущих людей как результат нашего недавнего расширения из небольшой популяции, в которой последовательность от одной матери стала предком для всех митохондриальных последовательностей современного человека”, – говорит доктор Талер.

“Наша статья усиливает аргумент о том, что низкая вариативность митохондриальной ДНК современных людей также объясняет аналогичную низкую вариативность, обнаруженную у более чем 90% ныне живущих видов животных – все мы, вероятно, произошли в результате сходных процессов, и большинство видов животных, скорее всего, молоды”.

Чтобы сделать свое открытие, ученые использовали массивные данные из самой быстрорастущей в мире биологической базы данных и литературу по эволюционной теории, в том числе труды Дарвина.

Исследование уже получило широкую известность во многих религиозных кругах, поскольку его результаты указывают на Адама и Еву и на правоту Библии.

Ученые, участвовавшие в исследовании, объяснили, что их выводы “согласуются” с существованием пары основателей человечества. Естественно подобные выводы совсем не обрадовали «научное сообщество» и о сенсационных результатах этого исследования почему-то не пишут во всех мировых СМИ.

Официальная история и наука, любят называть все исторические источники информация из которых выходит за рамки теории эволюции Дарвина — мифами и легендами, но как можно видеть действительность такова, что «мифы и легенды» оказываются событиями, которые произошли когда-то на самом деле.