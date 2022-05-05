 

Акционеры подали в суд на Netflix

05.05.2022, 7:56, Новости дня
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Акционеры Netflix обвинили руководство компании в предоставлении ложной информации о реальном положении дел и подали коллективный иск в суд Сан-Франциско, сообщают СМИ.

По мнению акционеров, руководство Netflix «скрыло более медленный рост числа подписчиков», который объясняется, в частности, «совместным использованием» аккаунтов и «усилением конкуренции со стороны других потоковых сервисов». Также руководство скрыло «трудности с удержанием пользователей» из-за которых сервис «теряет подписчиков». Как заявили акционеры, сокрытие информации привело к «существенным убыткам и ущербу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

В конце апреля Netflix опубликовала отчет за первый квартал, в котором сообщила, что суммарное число платящих подписчиков, с учетом новичков, по всему миру упало на 200 тысяч. Закрытие сервиса в РФ привело к потере 700 тыс. подписчиков. Акции Netflix рухнули.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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