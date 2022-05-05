 

OMV заявила о неготовности Европы к отказу от российского газа

05.05.2022, 7:56, Новости дня
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Европа не готова к запрету на поставки газа из России, прекращение поставок сказалось бы на промышленности и экономике, сообщил глава австрийской компании OMV Альфред Штерн.

«Я не думаю, что сегодня мы готовы к эмбарго. Если только мы не готовы принять последствия. Потому что нужно четко понимать одну вещь: наше газоснабжение обеспечивается не за счет собственной добычи в Европе, а за счет поставок из России. Мы создали целевую группу по газу, чтобы проверить, какой вклад мы можем внести в поставки», – передает РИА «Новости» слова Штерна.

По словам главы OMV, прекращение поставок означало бы масштабные последствия для промышленности и экономики. «Конечно, существует закон об управлении энергоносителями, который обеспечит домохозяйства теплом. Домашние хозяйства потребляют в среднем около 20% газа в год, около 35% нам необходимо для производства энергии и около 40% – для промышленности. Но сейчас дело не в этом, дело в том, что мы хотим сохранить нашу экономическую активность. И это уже не будет возможно в полной мере», – сказал Штерн.

Он отметил, что сейчас компания работает над предложением по способам оплаты газа из России, соответствующим требованиям санкций, OMV «на верном пути, но пока не у цели».

Напомним, в OMV сообщили, что Австрия прекратила импорт и переработку российской нефти. Министр финансов страны Магнус Бруннер заявил, что Австрия не поддержит эмбарго на российский газ, так как зависит от него.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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