Покинувшие «Азовсталь» мирные граждане не знали об эвакуации

Покинувшие мариупольский завод «Азовсталь» мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали, сообщил представитель штаба операции по освобождению «Азовстали».

«Освобожденные 30 апреля и 1 мая с территории предприятия мирные граждане сообщили, что на протяжении всего времени пребывания в катакомбах ничего не слышали о ежедневном открытии для их безопасного выхода специальных гуманитарных коридоров», – сказал РИА «Новости» представитель штаба.

«Боевики «Азова» (против них в РФ возбуждено уголовное дело – прим. ВЗГЛЯД) никакой информации о происходящем в Мариуполе им не доводили», – отметил он.

По словам представителя штаба, вызволенные с «Азовстали» граждане также сообщили, что до последнего момента ничего не знали о готовившейся эвакуации.

Кроме того, в штабе сообщили, что украинские боевики могут удерживать свыше 200 мирных граждан в подземных помещениях «Азовстали».

Напомним, 2 мая с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. Вооруженные силы России открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.

—