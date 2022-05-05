ООН помогает жертвам сексуального насилия в Украине

«Международное право – не пустой звук: случаи сексуального насилия в Украине будут расследованы, а виновные понесут наказание»

Об этом, выступая накануне в Украине, заявила Специальный представитель Генсека по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта Прамила Паттен.

Прамила Паттен провела пресс-конференцию в Киеве вместе с украинским вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной. Она подчеркнула, что сексуальное насилие не должно быть орудием войны, а права женщин должны соблюдаться в любых условиях. Ранее Паттен и Стефанишина подписали рамочное соглашение по мерам, призванным обеспечить правосудие в отношении преступлений, совершаемых против мирного населения Украины. Документ также предусматривает поддержку ООН в обеспечении пострадавших медицинской, психологической и юридической помощью.

Ольга Стефанишина назвала сексуальное насилие «самым замалчиваемым преступлением войны». По ее словам, очень сложно получить точные данные на эту тему, а сбор информации сопряжен со многими трудностями.

– Мы начали эту работу, в которой нам помогают волонтеры, сотрудничающие с медицинскими учреждениями, чтобы собрать и задокументировать информацию вне рамок юридического расследования, – заявила вице-премьер Украины.

Прамила Паттен добавила, что в условиях активных боевых действий невозможно «вести четкую бухгалтерию».

Мужчины и мальчики

Хотя сексуальное насилие чаще всего направлено против девочек и женщин, Спецпредставитель ООН получила также сообщения о случаях, когда пострадали мальчики и мужчины, правда, пока достоверность этих данных подтвердить не удалось.

– Я нахожусь на связи с различными агентствами ООН, чтобы обеспечить необходимыми услугами и пострадавших мужского пола, – сказала Паттен. – В условиях конфликтов по всему миру я часто наблюдала, что мальчики и мужчины не могут получить необходимую помощь.

Предотвращение торговли людьми

В рамочном соглашении между ООН и Украиной оговаривается также реформа сектора безопасности с акцентом на гендерные аспекты, а также меры, направленные на предотвращение торговли людьми в условиях массового перемещения населения.

С начала войны 24 февраля Украину покинуло более пяти миллионов человек – это самый стремительно развивающийся миграционный кризис с момента окончания Второй мировой войны.

– То, что конфликт увеличивает угрозу торговли людьми, это факт, – заявила Прамила Паттен, – а случаи торговли украинскими женщинами могут быть опасными последствиями вызванного конфликтом кризиса с беженцами.

Сделать все возможное

В ходе пресс-конференции журналисты также подняли вопрос о «кошмарных» случаях, когда женщин сперва насиловали, а потом убивали. Прамила Паттен заявила, что она встречалась с Генпрокурором Украины и может сказать, что данные судебно-медицинской экспертизы подтверждают информацию о таких инцидентах.

– Это очень серьезное преступление, – сказала она. – В рамках подписанного нами соглашения ООН сделает все возможное, чтобы виновные были привлечены к ответственности.

Она добавила, что уголовное преследование на сексуальное насилие в условиях конфликта – «всегда непростая задача».

Прамила Паттен рассказала о своей встрече с представителями неправительственных организаций Украины.

– Например, они сообщили, что в одном случае преступник был в маске, а это значит, его будет очень сложно идентифицировать, – отметила она.

«Никогда больше»

Прамила Паттен провела переговоры с аппаратом Уполномоченного по правам человека, который готов создать по всей Украине специализированные центры, где люди могли бы сообщать о случаях сексуального насилия, а также получать медицинскую, психологическую и другую поддержку. Она подчеркнула, что необходимо извлечь уроки из других конфликтов, когда в показания жертв, опрошенных следователями 10 и более раз, все равно закрадывались несоответствия, что делало их несостоятельными в ходе судебных процессов.

– Каждую войну мы говорим «никогда больше», – сказала Прамила Паттен. – Я думаю, что сейчас мы должны сказать «никогда больше» в последний раз. Необходимо восстановить справедливость в отношении этих жертв сексуального насилия.