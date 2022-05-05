Эксперты по правам человека осудили преследование журналистов, освещающих войну в Украине

Во время войн и вооруженных конфликтов следует особенно энергично защищать право на свободу выражения мнений и свободный доступ к информации, так как это способствует установлению прочного мира.

Об этом говорится в совместном заявлении независимых экспертов ООН по правам человека.

– Мы осуждаем продолжающуюся агрессию против Украины, ее суверенитета и территориальной целостности со стороны Российской Федерации, – говорится в заявлении. – Действия Российской Федерации нарушают международное право. Мы возмущены непрекращающимися зверствами и серьезными нарушениями прав человека, которые наносят огромный ущерб безопасности и благополучию гражданских лиц. Мы полностью солидарны с народом Украины в это непростое время.

Работающие на территории Украины журналисты подвергаются преследованиям и сталкиваются с беспрецедентными опасностями, отмечают авторы заявления. Согласно последним данным ООН, после российского вторжения в Украине были убиты семь журналистов. В последний раз такое количество работников СМИ погибло в Украине в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым.

Молчание СМИ

Путь к войне против Украины облегчило «молчание критически значимых людей в течение длительного периода времени», утверждают эксперты, указывая на блокировку социальных сетей и новостных сайтов в России, а также на препятствия, чинимые работе иностранных СМИ.

Не менее тревожным, по мнению авторов заявления, стало «массовое клеймение» российскими властями независимых СМИ, которых продолжают официально объявлять «иностранными агентами». Недавно принятый в России закон грозит журналистам 15-летним тюремным заключением «за распространение заведомо ложной информации о российских вооруженных силах». В контексте происходящего запрещено даже публичное употребление слова «война».

– Мы осуждаем систематические репрессии, направленные против политических оппонентов российской власти, независимых журналистов, средств массовой информации и правозащитников, – говорится в заявлении. – Все эти меры равносильны созданию государственной монополии на информацию, что свидетельствует о грубом нарушении Россией своих международных обязательств.

Эксперты осудили недавнее решение Европейского союза о запрете работы двух российских медиакомпаний, назвав такой шаг «несоразмерным» – эта мера была использована Москвой как предлог для закрытия еще большего числа независимых СМИ в России.

Проблема кибератак

Эксперты по правам человека выразили крайнюю обеспокоенность в связи возможностью совершения массированных кибератак на украинские средства массовой информации и интернет-инфраструктуру Украины.

– В ходе вооруженного конфликта, – говорится в заявлении, – к журналистам следует относиться как к гражданским лицам. Любое покушение на их жизнь является военным преступлением. Государства обязаны соблюдать международное гуманитарное право в этом вопросе.

Напоминаем, что эксперты ООН по правам человека работают на добровольной основе. Они не являются сотрудниками ООН и не получают зарплату за свою работу.