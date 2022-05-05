 

Кулеба выразил уверенность во введении ЕС эмбарго на поставки газа из России

05.05.2022, 6:30, Новости дня
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что введение Евросоюзом эмбарго на поставки газа из РФ «неизбежно».

«Оно наступит», – сообщил глава внешнеполитического ведомства Украины. По его мнению, «это только вопрос времени», передает ТАСС со ссылкой на PULS 24.

Напомним, заместитель председателя Еврокомиссии по ценностям и транспарентности Вера Юрова заявила, что полный запрет на импорт российского газа может привести к серьезному энергетическому кризису в некоторых странах Евросоюза. Евросоюз собирается отказаться от поставок газа из РФ к 2027 году.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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