 

Штаб операции по освобождению «Азовстали» сообщил о мирных гражданах под землей

05.05.2022, 6:30, Новости дня
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Украинские боевики могут удерживать свыше 200 мирных граждан в подземных помещениях «Азовстали», сообщили в штабе операции по ее освобождению.

В штабе указали на «успех реализованной 1 мая при поддержке генсека ООН инициативы президента РФ по вызволению» более 100 человек, которых удерживали украинские националисты. Однако, как отметили в штабе, «ситуация продолжает оставаться сложной» – «Азов», против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело, может «насильно удерживать еще более 200 мирных граждан, включая женщин, детей и стариков», передает РИА «Новости».

Напомним, Вооруженные силы РФ открывают с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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