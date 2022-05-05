 

Мнение: Доллар – 66

05.05.2022, 6:15, Разное
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Доллар – 66.
Интересно, где все это остановится?

Источник: Colonel Cassad



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