 

Жителям Нью-Дели нечем дышать из-за пожара на крупнейшей в мегаполисе свалке мусора

05.05.2022, 5:35, Разное
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На северо-западе Нью-Дели уже неделю горит крупнейшая в мегаполисе свалка мусора. Как передаёт NTD, жители индийской столицы требуют от властей принять меры, поскольку населению близлежащих районов уже просто нечем дышать. Пожарные работают, но толку мало, поскольку целиком потушить пожар пока так и не удалось.

Жители Нью-Дели требуют от властей принять меры. На северо-западе индийской столицы уже неделю горит крупнейшая в мегаполисе свалка мусора.

Пожарные работают, но толку мало: целиком потушить пожар пока так и не удалось. Жителям близлежащих районов уже просто нечем дышать.

Кроме того, из-за дыма закрылась местная школа. Родители многих учеников работают на этой свалке сборщиками мусора.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: В последние дни из-за этой горящей свалки у нас много проблем. Дым загрязняет воздух, в горле першит, глаза режет. Из-за загрязнения дымом закрывают школы. Власти должны сделать конкретные шаги, чтобы бедные люди, которые здесь живут, не страдали.

Почему свалка загорелась, неизвестно. Возможно, просто из-за летнего зноя. Такое здесь бывает по несколько раз в год.

Жара в Нью-Дели сейчас на грани невыносимой — в столице за 40. Синоптики предрекают, что в ближайшие дни в среднем будет +44, причём пик жары ещё впереди. Вздохнуть свободнее можно будет только в июне, когда начнутся охлаждающие муссонные ливни.

Дата выхода в эфир 03 мая 2022 года.



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