Французы и украинские беженцы не всегда находят общий язык

Французам не всегда удаётся ужиться с беженцам с Украины, которым они дают приют, рассказывает BFM TV. Карин и Эрве c юга Франции предоставили целый этаж своего дома многочисленному украинскому семейству, однако не сошлись характерами с матерью, которая пыталась вводить свои порядки.

КАРИН, жительница Серанона (департамент Приморские Альпы): Мама и младенец жили здесь, а папа и старшие дети – в двух других наших комнатах. Весь этаж был в их распоряжении.

Условия размещения были идеальными, но для Карин и её мужа Эрве всё пошло не так, как предполагалось. Несколько дней назад пара приютила семью с Украины, однако совместное проживание быстро разладилось. Проблемы возникли из-за поведения матери семейства.

КАРИН: Мы даже предложили аперитив, сказали: «Это французская традиция». Но чем дальше, тем больше она хотела всеми командовать. Мы сказали: «Нет, здесь есть ещё одна французская традиция: мы уважаем людей, которые нас приютили».

Ситуация оказалась тяжёлой не только для пожилой пары.

КАРИН: Эта маленькая мадемуазель скинула 400 грамм из-за такого стресса.

Спустя две недели семья в конце концов уехала. Карин и Эрве разочарованы таким решением.

ЭРВЕ: Она не имела права так поступать со своими детьми. Здесь у них было всё, что нужно.

Префектура Приморских Альп утверждает, что таких случаев крайне мало. Ведомство занимается решением возникающих проблем.

ФИЛИП ЛООС, генеральный секретарь префектуры Приморские Альпы: У нас есть место, куда могут приехать пожить на несколько дней люди, которые не нашли или лишились пристанища, и мы найдём им другое жильё.

С 8 марта в департаменте подобным обрзом разместили около 40 семей.

Дата выхода в эфир 02 мая 2022 года.