Бесплодие связано с высоким риском сердечной недостаточности

Специалисты из Массачусетской больницы общего профиля выяснили, что бесплодие у женщин повышает риск развития сердечной недостаточности на 16%. Они поделились результатами своего нового исследования в научном журнале Journal of the American College of Cardiology.

Наблюдение за 38,5 тысячами женщин, которые находились в постменопаузе, показало, что зависимость между бесплодием и риском развития сердечной недостаточности все же имеется. Среди добровольцев эксперимента около 14% женщин не могли забеременеть.

Также специалисты из Соединенных Штатов Америки доказали, что даже если у женщины получится преодолеть бесплодие и родить здорового малыша, риск сердечной недостаточности никуда не денется.