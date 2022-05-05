 

Посольство РФ дало совет властям США

05.05.2022, 5:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявления официальных лиц США о возможных планах по усилению санкций против России.

Дипломаты рекомендовали Вашингтону «направить свою неуемную энергию на решение собственных проблем» США. Как отметило посольство, «местные чиновники признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива».

Россия призвала США «отказаться от подобного контрпродуктивного курса», подчеркнув, что санкции «не достигнут своих целей». Указывается, что «укрепление рубля свидетельствует об устойчивости финансового сектора и экономики» России, передает РИА «Новости».

«Это признают и сами эксперты из западных стран. РФ выполнит поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Украине», – заявило российское посольство.

Напомним, США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов. Адвокаты занимаются в том числе вопросом, могут ли быть применены меры к попавшим под санкции российским государственным активам Центробанка. Москва заявила, что США занимаются экспроприацией российской собственности и пытаются это узаконить.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Зеленский во втором туре президентских выборов победил бы любого из ближайших соперников – опрос

12.08 / В мире: Байден выбрал следующего президента Америки

14.08 / Сенаторы США призвали Госдеп и ЕС подготовить санкции против Турции

22.04 / Guardian – нобелевские лауреаты призвали мир к отказу от ископаемого топлива

21.12 / Минюст причислил чешское агентство Medium-Orient к СМИ-иноагентам

04.01 / Суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Ассанжа

10.08 / ЕС обещал продолжить санкционное давление на «режим Лукашенко»

18.02 / Кислица рассказал, при каких условиях на Донбассе могут появиться миротворцы ООН

11.12 / Министр обороны Турции – внедрение С-400 идёт по плану

30.07 / Названа страна, куда планировали вылететь задержанные в Белоруссии россияне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика