Посольство РФ дало совет властям США

Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявления официальных лиц США о возможных планах по усилению санкций против России.

Дипломаты рекомендовали Вашингтону «направить свою неуемную энергию на решение собственных проблем» США. Как отметило посольство, «местные чиновники признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива».

Россия призвала США «отказаться от подобного контрпродуктивного курса», подчеркнув, что санкции «не достигнут своих целей». Указывается, что «укрепление рубля свидетельствует об устойчивости финансового сектора и экономики» России, передает РИА «Новости».

«Это признают и сами эксперты из западных стран. РФ выполнит поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Украине», – заявило российское посольство.

Напомним, США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов. Адвокаты занимаются в том числе вопросом, могут ли быть применены меры к попавшим под санкции российским государственным активам Центробанка. Москва заявила, что США занимаются экспроприацией российской собственности и пытаются это узаконить.

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