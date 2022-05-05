 

Командование МКС перешло к российскому космонавту

05.05.2022, 5:05, Новости дня
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Американский астронавт Томас Маршберн передал командование МКС российскому космонавту Олегу Артемьеву, сообщил Роскосмос.

«Олег Артемьев – командир МКС!» – говорится в сообщении. Указывается, что «состоялась передача командования», Артемьев получил символический ключ от МКС. Был подписан акт о передаче командования, церемонию завершили удары в корабельный колокол. 6 мая Маршберн вернется за Землю на корабле Crew Dragon, передает РИА «Новости».

Напомним, Артемьев прибыл на МКС на корабле «Союз МС-21» («С. П. Королев»). Он и Денис Матвеев в преддверии Дня Победы развернули на многофункциональном лабораторном модуле «Наука» и в открытом космосе копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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