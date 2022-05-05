Вашингтону указали на несоответствие его представлений о РФ реальности

США предпочитают считать Россию международным «изгоем», но их партнеры отказываются следовать этой линии, пишут американские СМИ.

В статье Washington Post указывается, что «представления США о РФ как о международном «изгое» на полной скорости налетели на реальность». Оказалось, что «не все партнеры Вашингтона готовы демонстративно избегать бывшую сверхдержаву, обладающую ядерным оружием». Это, как отмечает издание, «создает дипломатическую головную боль для президента Байдена», который стремится исключить Россию из G20, но «сталкивается с сопротивлением со стороны других лидеров».

Учитывая, что глава российского государства Владимир Путин приглашен на саммит в Индонезии, Байден должен решить, «примет ли он» сам «участие в саммите». При этом издание подчеркивает, что решение Индонезии «не шокировало Вашингтон» – в G20 входят Индия, Китай, Саудовская Аравия и ЮАР, которые также «проявили определенную степень сопротивления» намерениям США, передает ТАСС.

Напомним, как указывала американская пресса, нежелание многих стран вводить санкции против РФ по примеру Запада привело к расколу в мире, что, вероятно, позволит Москве обойти ограничительные меры. Лидеры западных держав пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, но сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран.

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