 

Льготную ипотеку можно совмещать с другими

05.05.2022, 4:28, Разное
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У ипотечных заемщиков, которые планируют воспользоваться льготной программой, значительно расширится выбор жилья в новостройках. Теперь такую ипотеку можно сочетать с другими ипотечным предложениями от банков – как субсидированными программами, так и рыночными. За счет совмещения предельная сумма займа вырастет более чем в два раза.

Данное новшество особенно актуально для жителей Москвы и Петербурга, а также Подмосковья и Ленобласти, где максимальная сумма кредита вырастет до 30 млн рублей. В остальных регионах кредит также увеличен, но предельная сумма скромнее – 15 млн рублей. Ранее размер ипотечного займа был ограничен 12 и 6 млн рублей соответственно.

Резко выросшие ставки по льготной ипотеке постепенно возвращаются к докризисным показателям. В мае ставка была снижена сразу на 3 п.п., до 9%. Уже обсуждается возможность дальнейшего снижения до 7%.

В 2021 году каждый четвертый ипотечный заемщик воспользовался льготной программой. Всего же были оформлены рекордные 1,9 млн кредитов на 5,7 трлн рублей.



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