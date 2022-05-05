 

Датчики космических лучей помогли спрогнозировать цунами

05.05.2022, 3:45, Разное
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Осенью прошлого года в Токийском заливе произошло слабое цунами. Оно не нанесло никаких повреждений инфраструктуре Японии, а люди даже ничего не почувствовали. Тем не менее, эксперты смогли зафиксировать его с помощью уникальной мюонной обсерватории.

Научные сотрудники Токийского университета улучшают активность мюонов с помощью уникального детектора TS-HKMSDD. Он расположен глубоко в водах залива и улавливает даже самые незначительные изменения в активности мюонов.

Мюоны образуются в атмосфере планеты при распаде других космических частиц. Путем анализа их активности можно спрогнозировать цунами или другое стихийное бедствие.



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