Датчики космических лучей помогли спрогнозировать цунами

Осенью прошлого года в Токийском заливе произошло слабое цунами. Оно не нанесло никаких повреждений инфраструктуре Японии, а люди даже ничего не почувствовали. Тем не менее, эксперты смогли зафиксировать его с помощью уникальной мюонной обсерватории.

Научные сотрудники Токийского университета улучшают активность мюонов с помощью уникального детектора TS-HKMSDD. Он расположен глубоко в водах залива и улавливает даже самые незначительные изменения в активности мюонов.

Мюоны образуются в атмосфере планеты при распаде других космических частиц. Путем анализа их активности можно спрогнозировать цунами или другое стихийное бедствие.