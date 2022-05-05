 

Мнение: Усманов приберег свое «тьфу»?

05.05.2022, 3:43, Разное
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Алишер Усманов опротестовал включение в санкционный список ЕС.  ТАСС приводит заявление пресс-службы Европейского суда: «Иск господина Алишера Усманова против Совета ЕС подан 29 апреля. Истец требует отмены решения Совета о введении в его отношении ограничительных мер и приостановки исполнения запретительных мер до вынесения судебного решения».

Удивлен,  почему Усманов не записал видеролик с репликой «Тьфу на вас, и ЕС,  и санкции»?

В 2017 году с Навальным «тьфу» прокатило же. Сперва было «тьфу», а потому решение Люблинского суда Москвы, который вынес решение, что Навальный должен удалить часть своего расследования, в котором шла речь об Усманове.

Или Алишер Усманов прекрасно понимает, что Европейский суд – не Люблинский суд Москвы. И там  «тьфу на вас» не сработает?  Алишер Бурханович решил приберечь свое «тьфу» для более подходящего случая?

Фотография Алишера Усманова отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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