Сенатор США назвал американские власти главным распространителем дезинформации

Правительство США является главным распространителем дезинформации в мировой истории, сообщил сенатор-республиканец Рэнд Пол.

«Знаете, кто самый большой пропагандист дезинформации в мировой истории? Правительство США», – сказал Пол. Он раскритиковал министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, когда тот не смог дать определение дезинформации.

Пол перечислил несколько примеров того, что считает дезинформацией со стороны американских властей. В частности, в списке оказалось заявление администрации Джорджа Буша об оружии массового уничтожения в Ираке, передает РИА «Новости».

Он призвал вспомнить о разногласиях, которые были в США за 50 лет, подчеркнув, что их «разрешили спорами, без участия государственных арбитров». «Я не хочу ограничений, я не хочу вашего участия в слове», – сказал Пол Майоркасу. Он добавил: «Думаете, американцы такие глупые, что нуждаются в вас, говорящих, что есть правда?».

Напомним, министерство внутренней безопасности США решило создать совет по противодействию дезинформации, которое в американских СМИ называют «министерством правды».

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