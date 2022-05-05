Россия в ООН обвинила Киев в утаивании от украинцев информации о гумкоридорах

Власти Украины искажают и преступно замалчивают информацию об организуемых Россией гуманитарных коридорах, сообщил советник российского постпредства при ООН Федор Стржижовский на заседании комитета ООН по информации.

Стржижовский сообщил, что «националисты и украинские власти целенаправленно не доводят никакой информации о том, как мирное население может выйти из опасных районов». Чтобы рассказать о сложившейся ситуации РФ проведет неофициальную встречу членов СБ ООН 6 мая, на которой выступят независимые журналисты, передает ТАСС.

Кроме того, он заявил, что «Россия делит победу над фашизмом со всеми странами, правительства которых умеют чтить память павших», а на Украине происходят «разрушение памятников, глумление над ветеранами, марши националистов и поклонение пособникам фашистов».

Стржижовский указал, что с 1993 по 2019 год на Украине «убиты около 60 журналистов». 92% преступлений против журналистов – от оскорблений до нападений – «остаются нерасследованными или безнаказанными». Киеву стоит «изучать статистику со свободой СМИ в своей стране, прежде чем обвинять другие государства», скзал Стржижовский.

Он подчеркнул, что российские власти предоставляют «только проверенную информацию» о спецоперации. По его словам, западные СМИ выбрали дезинформацию в качестве инструмента освещения специальной военной операции на Украине, они «выбрали язык фейков». Хотя «большинство фейков разоблачается в течение нескольких часов», ложь «остается в медиапространстве и успевает ввести в заблуждение большое количество потребителей информации», сказал Стржижовский.

Напомним, украинские боевики расстреляли колонну беженцев из десятков машин в Харьковской области Украины, среди погибших есть женщины и дети.

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