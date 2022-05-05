Киев использовал граждан Польши для получения информации по Приднестровью

Служба внешней разведки Украины получала информацию о состоянии отношений между Молдавией и Приднестровьем от граждан Польши, сообщил источник в силовых ведомствах России.

Российские силовики узнали от источника в украинских спецслужбах, что разведка Украины с 2012 года использует граждан Польши «для активной работы на молдавско-приднестровском направлении». Граждан Польши привлекают к работе «конфиденциально», передает РИА «Новости».

В частности, Киев получал информацию от политолога Мартина Косенковского, «1981 года рождения, уроженца и жителя города Люблина, сотрудника Католического университета Люблина». Он с 2012 года проходил в агентурном аппарате украинской разведки под псевдонимом «Радим» и «находился на связи у офицера действующего резерва под псевдонимом «Николаев».

Источник заявил, что польская агентура предоставляла «информацию о состоянии молдавско-приднестровских политических отношений, перспективах дальнейшего нахождения российской группировки» в ПМР, «оценках деятельности правящего альянса «За европейскую интеграцию в Молдове». Работа польской агентуры Украины позволяла Киеву повышать украинскую роль в урегулировании приднестровского конфликта, принимать участие в разработке «приднестровского политического словаря».

Напомним, в Приднестровье произошел ряд терактов. В здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. МВД ПМР сообщало, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы, склады обстреляли из подствольного гранатомета.

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