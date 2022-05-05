Мнение: О реальных потерях «невоюющей» России… Эти цифры повергают в шок!

Как всем нам, неразумным, вежливо разъяснил Его Святейшество патриарх Московский и всея Руси Кирилл, #Россия «никогда ни на кого не нападала», и вообще «она только защищала свои рубежи». Которые, наверное, совсем не обязаны совпадать с государственной границей страны.

Естественно и сразу все всё поняли. Кроме одного. Как объяснить вот такую «статистику потерь», которая пусть и не озвучивается в прокремлёвских СМИ, но всё же имеет место быть в официальных документах?

В бесконечно далёком от нас 1990 году Госкомстат СССР сделал #прогноз, какое население Советского Союза и каждой из его республик будет к 2015 году. Его расчёты — в таблице.

В целом территории бывшего #СССР «не досчитались» 54,3 млн. человек. При этом наивысший абсолютный результат у России. Которая не досчиталась 21,5 млн. человек. Что вообще-то сопоставимо с людскими потерями вследствие Великой Отечественной войны. И это ещё с учётом завышения численности населения сегодняшней РФ критикуемой многими специалистами официальной демографической статистикой, которую выдаёт Росстат. Например, демограф Алексей Ракша осторожно оценивает численность РФ в 142-143 млн человек (с Крымом). И это ещё во многом с учётом легализовавшихся трудовых мигрантов из ближнего зарубежья, а также людей, сохранивших гражданство РФ, но реально живущих в других странах.

Конечно, в относительном выражении людские потери России, 13-15% от потенциала, не слишком «велики». Есть постсоветские страны, недосчитавшиеся гораздо большего процента населения. Латвия с Литвой, например. Но тут надо учитывать, во-первых, что та же Прибалтика уже и в СССР была относительно старой по среднему возрасту населения и раньше других на постсоветском пространстве вступила в чисто европейский демографический кризис. А во-вторых, что именно #Россия унаследовала от Советского Союза и огромные природные ресурсы, и приличный промышленный потенциал. Кто, как не она имела наивысший шанс обеспечить приличную жизнь своим гражданам?

Вместо этого бездумно растратила колоссальные #деньги и огромные возможности на дорогие игрушки 0,1% населения и на геополитические «хотелки» ещё большего меньшинства. А теперь…

Простой вопрос: сколько же останется россиян ещё через 25-30 лет?

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