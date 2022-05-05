 

Мнение: Курс

05.05.2022, 3:07, Разное
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Евро 69, доллар 66. Парадокс, но ничего хорошего в этом нет. Объяснение простое: приток валюты в Россию — примерно миллиард долларов в день. Импорт упал почти вдвое. Потребление населения к началу мая сократилось на 10% год к году. Всё потребление — отечественных товаров и импортных. Импортных, понятно, гораздо больше.

Отсюда логичный вывод: долларов много, тратить их не на что. Потому курс рубля и растет.

Еще одна плохая новость: бюджет этого года сверстан в расчете на курс 72 рубля за доллар. При курсе в 66 исполнение бюджета в рублях начинает вызывать вопросы. Вдруг выясняется, что рублей-то не хватает. Значит, будем печатать, а так как внутреннее производство пикирует, эти рубли ничем не обеспечены, и даже на официальном уровне в этом году прогнозируется инфляция в 20 процентов. В реальности она может быть гораздо выше, а по отдельным и очень важным для бедных групп товаров — в разы выше.

Экономическая война гораздо более неспешна, чем боевые действия на поле боя. Однако последствия у нее ничуть не менее разрушительны, чем ковровые бомбардировки. И пока нам показывают по телевизору летящие куда-то вдаль «Калибры», взрывы уже раздаются в наших городах. Их не слышно, но каждый их ощутит. Рано или поздно. В экономической войне фронта нет. Он везде.

Источник: Эль Мюрид



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