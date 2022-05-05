WION – поставки российского газа в Китай в начале 2022 года выросли на 60%

Несмотря на продолжающийся конфликт на Украине и ужесточение западных санкций, российский энергетический гигант «Газпром» объявил о заметном увеличении экспорта энергоносителей. Согласно отчёту, за первые четыре месяца 2022 года поставки российского газа в Китай увеличились на 60% по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет WION.



AP

Хотя вопрос о дальнейших поставках российских энергоносителей в Европу остаётся неопределённым на фоне всё новых санкций, которые Запад вводит против РФ из-за продолжающейся спецоперации на Украине, экспорт в другие страны продолжает расти. Российский энергетический гигант «Газпром» в выходные объявил о значительном увеличении поставок природного газа в Китай, пишет WION.

Согласно официальному отчёту, за первые четыре месяца 2022 года экспорт российского газа в Китай увеличился на 60% по сравнению с тем же периодом предыдущего 2021 года. Основные поставки при этом осуществлялись по трубопроводу «Сила Сибири» в рамках контракта между «Газпромом» и Китайской национальной нефтяной корпорацией (CNPC), поясняется в статье.

Экспорт российских энергоносителей в Китай продолжает расти, несмотря на обострение конфликта вокруг Украины, отмечает WION. Пекин воздерживается от открытого осуждения российской спецоперации на Украине, продолжая призывать к дипломатическому урегулированию кризиса, говорится в статье.

В то же время «энергетическое противостояние» между Россией и Западом привело к тому, что объёмы экспорта российского газа в страны за пределами бывшего СССР снизились на 26,9% в начале этого года. В сумме за последние четыре месяца туда было поставлено около 50,1 миллиардов кубометров, пишет WION.

Это частично было связано и с тем, что ранее президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы с 31 марта платежи за газ из «недружественных стран», включая государства Евросоюза, осуществлялись в рублях. Вначале Брюсссель отклонил новые правила Москвы, назвав это «шантажом», напоминает WION.

Однако позднее Европейская комиссия объявила, что допустима оплата российского газа в рублях при соблюдении санкционных ограничений, говорится в статье. В то же время несколько стран Европы уже отказались переходить на оплату в рублях, что побудило «Газпром» в конце апреля прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию, пишет WION.