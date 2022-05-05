 

Исследование: зеленые овощи защищают от диабета и рака

05.05.2022, 2:22, Разное
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Эксперты заявили, что зеленые овощи помогают снизить риск развития многих опасных заболеваний. Также они улучшают общее состояние организма. Об этом подробно написали специалисты, опубликовавшие свою статью на сербском портале «Политика».

Оказывается, в зеленых овощах много антиоксидантов и хлорофилла. Эти вещества помогают бороться со свободными радикалами, которые вызывают диабет, развитие новообразований, патологии сердечно-сосудистой системы.

Также зеленые овощи делают кожу более красивой и упругой, помогают бороться с угревой сыпью и положительно сказываются на пищеварении. Кроме того, они способствуют быстрому заживлению ран, поэтому каждый должен пересмотреть свой рацион питания, добавив в него больше зеленых овощей.



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