 

Псаки не исключила санкций США против патриарха Кирилла

05.05.2022, 2:15, Новости дня
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От санкций США «никто не застрахован», сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя возможность введения санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Agence France-Presse сообщило, что ЕС собирается в рамках шестого пакета санкций ввести рестрикции против патриарха Кирилла. Отвечая на вопрос о возможности введения таких же санкций Вашингтоном, Псаки сообщила, что США «продолжают изучать варианты», но ей пока «нечего анонсировать», передает ТАСС.

Псаки также заявила, что «не осведомлена о каких-либо недавних телефонных разговорах» главы американского государства Джо Байдена и папы Римского Франциска. На вопрос о том, какой была бы позиция Байдена, если бы понтифик поехал в Россию Псаки ответила: «Я не обсуждала с ним это». Она «предположила», что Байден «с уважением отнесся бы к решению папы Римского совершить те поездки или провести те контакты, которые тот посчитал бы нужным».

Напомним, Байден является вторым после Джона Кеннеди президентом-католиком в истории США. Папа Римский Франциск допустил, что НАТО играет негативную роль в эскалации украинского кризиса. «[Вероятно], лай НАТО у дверей РФ привел к реакции Кремля. Гнев, не знаю, был ли спровоцирован, но, вероятно, способствовал», – сказал понтифик. Также он выразил желание до поездки в Киев посетить российскую столицу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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