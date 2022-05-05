Стали известны подробности теракта в Приднестровье

Склады с боеприпасами у села Колбасна 27 апреля обстреляли из подствольного гранатомета, сообщил СК Приднестровской Молдавской Республики.

СК Приднестровья сообщил, что неизвестный открыл стрельбу «из посадки, примыкающей к железнодорожному полотну». Предположительно, стреляли из подствольного гранатомета ВОГ-25. Отмечается, что «пострадавших нет», «незначительные повреждения обнаружены на бетонном ограждении». Открыто уголовное дело по статье «Террористический акт с применением огнестрельного оружия», передает ТАСС.

Напомним, глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев заявил, что за стрельбой в селе Колбасна стоит Украина. 27 апреля МВД ПМР сообщало, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.

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