 

Стали известны подробности теракта в Приднестровье

05.05.2022, 2:15, Новости дня
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Склады с боеприпасами у села Колбасна 27 апреля обстреляли из подствольного гранатомета, сообщил СК Приднестровской Молдавской Республики.

СК Приднестровья сообщил, что неизвестный открыл стрельбу «из посадки, примыкающей к железнодорожному полотну». Предположительно, стреляли из подствольного гранатомета ВОГ-25. Отмечается, что «пострадавших нет», «незначительные повреждения обнаружены на бетонном ограждении». Открыто уголовное дело по статье «Террористический акт с применением огнестрельного оружия», передает ТАСС.

Напомним, глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев заявил, что за стрельбой в селе Колбасна стоит Украина. 27 апреля МВД ПМР сообщало, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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