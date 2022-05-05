Число жертв COVID-19 в США превысило 1 млн человек

Жертвами коронавируса в США стали более 1 млн человек, сообщают СМИ.

NBC со ссылкой на свои собственные подсчеты отмечает, что число жертв COVID-19 сопоставимо с населением Сан-Хосе – этот город в Калифорнии замыкает десятку крупнейших городов США, передает ТАСС.

При этом университет Джонса Хопкинса сообщает, что, по данным на 4 мая, жертвами коронавируса в США стали 996399 человек. Центры по контролю и профилактике США насчитали 993341 жертву COVID-19 (в среднем – 325 человек за сутки).

Напомним, в начале января в Соединенных Штатах был установлен рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек. В декабре «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США.

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