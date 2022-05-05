Число жертв COVID-19 в США превысило 1 млн человек
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Жертвами коронавируса в США стали более 1 млн человек, сообщают СМИ.
NBC со ссылкой на свои собственные подсчеты отмечает, что число жертв COVID-19 сопоставимо с населением Сан-Хосе – этот город в Калифорнии замыкает десятку крупнейших городов США, передает ТАСС.
При этом университет Джонса Хопкинса сообщает, что, по данным на 4 мая, жертвами коронавируса в США стали 996399 человек. Центры по контролю и профилактике США насчитали 993341 жертву COVID-19 (в среднем – 325 человек за сутки).
Напомним, в начале января в Соединенных Штатах был установлен рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек. В декабре «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет