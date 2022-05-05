 

5 мифов о премиальных квартирах в Москве

05.05.2022, 1:40, Разное
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Почти половина премиального жилья в столице предлагается в строящихся зданиях, что превращает их в отличный инструмент для инвестиций. Однако многие покупатели не готовы вкладываться в «премиум», опасаясь различных рисков. Эксперты «Метриум» решили рассказать о 5 популярных мифах, связанных с элитными новостройками, и развенчать их.

Миф первый. «Премиум» – просто раскрученный бизнес-класс.

Бытует мнение, что элитные новостройки по качественным характеристикам не сильно отличаются от проектов класса «бизнес», зато превосходят их по цене. Однако у настоящих премиальных проектов есть ряд существенных отличий:

– концепт таких новостроек создает или опытное российское бюро, или зарубежный архитектор;

– в отделке жилья применяются дорогие и довольно редкие материалы;

– используется система «Умный дом»;

– присутствует консьерж-сервис;

– оборудуются сложные инженерные системы;

– для обеспечения безопасности жителей применяется комплекс мер.

Миф второй. «Элитку» можно найти только в самом центре.

Несколько лет назад предложение премиальных новостроек действительно было ограничено пределами Садового кольца, но с тех пор география значительно расширилась. Около 58% жилых комплексов премиум-класса в 2022 году расположено за пределами ЦАО.

Миф третий. Трудно найти жилье с отделкой.

Это опасение также потеряло свою актуальность. Да, долгие годы премиальное жилье продавалось в черновом варианте, а покупателям предлагалось самостоятельно заняться планировкой, дизайном и ремонтом. Но с ростом спроса на квартиры с отделкой, как более экономичный и практичный вариант, застройщики нарастили и предложение.

В результате, каждая третья квартира в новостройках премиум-класса реализуется с полной отделкой, а еще 23% – с предчистовой.

Миф четвертый. Рядом нет инфраструктуры.

Дорогие новостройки часто ассоциируются с клубными домами, которые активно строились на заре развития элитного сегмента. Как правило, это были отремонтированные особняки в самом центре города, с ограниченной территорией и без инфраструктуры.

В последние пять лет в премиальном секторе стали преобладать комплексные проекты, включающие и коммерческие площади, и социальную инфраструктуру, и благоустроенную придомовую территорию.

Миф пятый. Все квартиры очень большие.

На самом деле, в современных новостройках класса «премиум» предложение квартир очень разнообразно – и по площадям, и по планировкам. Примерно 30% жилья в продаже – это однокомнатные квартиры, 34% – двухкомнатные. В дорогих ЖК даже можно найти предложения площадью менее 30 кв. м. Впрочем, многокомнатные квартиры площадью 120-150 кв. м и более также присутствуют в продаже.



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