El Diario 16 – Оливер Стоун предупредил о возможной ядерной провокации со стороны США

Американский режиссёр Оливер Стоун заявил на своей страничке в Twitter, что администрация президента США Джо Байдена может устроить ядерную провокацию в районе Донбасса, чтобы возложить вину на Россию, пишет El Diario 16. По словам Стоуна, США ведут против РФ информационную войну «с большим мастерством и грубой силой».



АР

Американский кинорежиссёр Оливер Стоун на своей страничке в Twitter поделился кратким анализом намерений США в отношении России, которые нашли своё отражение в конфликте на Украине, пишет El Diario 16.

Стоун заявил, что следит за ситуацией на Украине с 2014 года, когда в стране начали «преследовать без законных оснований и убивать» журналистов, оппозиционных политиков и даже рядовых граждан. После переворота, который был спровоцирован США и лишил Украину нейтралитета, по словам режиссёра, в стране убили 14 тыс. невинных жителей, что не освещалось в западных средствах массовой информации. Стоун утверждает, что «был потрясён той ненавистью, которая проявляется в отношении русско-украинского меньшинства».

При этом события последних нескольких недель, в том числе неоднократные заявления заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о серьёзных последствиях для РФ в случае применения ядерного оружия любого типа, заставили Стоуна задуматься о причинах подобных комментариев администрации президента США Джо Байдена.

По мнению режиссёра, руководство Соединённых Штатов может устроить ядерную провокацию в Донбассе, а потом обвинить в этом Россию.

«Я задаюсь вопросом, не создают ли США условия для ядерного взрыва малой мощности неизвестного происхождения где-нибудь в районе Донбасса, в результате которого погибнут тысячи украинцев. Конечно, если это, не дай Бог, случится, весь мир, как обученная собака Павлова, обвинит во всём Россию. Эта вина уже заранее установлена, независимо от того, кто нажмёт на кнопку», — приводит El Diario 16 слова Стоуна.

При этом он утверждает, что трудно определить, откуда было выпущено ядерное оружие, особенно учитывая, что в рамках украинского конфликта западные СМИ могут обвинить Россию в чём угодно, независимо от того, насколько тяжёлыми будут преступления, в которых обвинят страну.

На то, чтобы узнать правду, уйдёт несколько дней, однако правда не будет иметь значения, так как «США ведут войну за восприятие с большим мастерством и грубой силой», насыщая эфир американских каналов антироссийскими новостями.

По словам Стоуна, основная цель США заключается в том, чтобы поставить во главу РФ «ещё одного» Бориса Ельцина. При таком политике, как этот бывший президент у власти в стране, Вашингтон сможет создать в Москве «большую идеологическую и коммерческую возможность». Кроме того, ещё более важно, что Соединённые Штаты смогут изолировать Китай от России.

«Китай будет главной мишенью в случае падения России. Это, я полагаю, сценарий мечты неоконсервативных анархистов в нашем правительстве о создании лучшего, по их мнению, «мира, основанного на правилах», — заявил американский кинорежиссёр.