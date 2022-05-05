Перекроят силуэт и спрячут объемы: секреты выбора брюк для женщин с пышными формами

При составлении гардероба важно учитывать не только модные тенденции, но и особенности собственной фигуры. Потому что каким бы актуальным ни был тренд, пока он не выглядит хорошо на вас, это не будет удачной покупкой. Особенно важно подобрать правильно брюки. Вот подборка моделей, которые особенно хорошо смотрятся на женщинах с пышными формами. Речь идет не о сокрытии недостатков, а о подчеркивании и усилении достоинств силуэта.

Брюки скинни

Это крой очень хорошо смотрится на пышных бедрах, поскольку моделирует их, подчеркивая самые привлекательные точки силуэта, такие как талия и колени. Желательно, чтобы брюки были из эластичной ткани, которая идеально повторяет изгибы тела.

Брюки с завышенной талией

Они позволяют увеличить длину ног за счет смещения линии талии. Теперь, когда эта модель стала особенно популярной, приобретите ее для себя. Существует бесчисленное множество различных дизайнов и стилей таких брюк: прямые, широкие, расклешенные, с узкими краями, длиной до щиколотки и т. д.

Джинсы bootcut

Это тип брюк с расклешенным низом, который скрадывает полноту икр и позволяет компенсировать широкие бедра. В результате создается очень красивый эффект. Ноги становятся зрительно длиннее, а изгибы тела приобретают дополнительную привлекательность.

Брюки-баллоны

Это джинсы с высокой талией и закругленным силуэтом, благодаря которому они и получили свое название. Длина их доходит до щиколотки, внизу брюки сужаются на голени. Именно воздушный крой с расклешенными штанинами помогает сделать фигуру более гармоничной и привлекательной.

Расклешенные брюки

Это один из фасонов, который производит наибольший эффект, когда речь идет о гармонизации фигуры, именно потому, что расклешенный низ позволяет компенсировать объем на бедрах. Клеш привлекает внимание, отводя его от самых объемных деталей силуэта.

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Джинсы герлфренд

Этот тип джинсовых брюк уменьшает ширину бедер благодаря прямому крою штанин, который зрительно размывает силуэт. Кроме того, это тип дизайна с высокой талией, который прибавляет роста и делает вас более стройными. Приталенный крой на талии придает женственности и помогает формировать силуэт очень грамотно.

Брюки с разрезами

Разрезы внизу брюк создают эффект клеш, делая вещь более удобной в носке. На пышных бедрах такие модели смотрятся всегда выгодно. Разрезы в легинсах, джеггинсах, расклешенных или классических брюках создают красивый эффект, делают фигуру гармоничной.

Брюки мом фит (mom fit)

Модели в стиле мом фит сочетают в себе высокую талию и свободный крой. Это позволяет слегка размыть силуэт, скрыть нежелательные объемы. Силуэт становится гармоничнее, образ приобретает привлекательные черты.

Короткие расклешенные брюки

Укороченные расклешенные брюки имеют А-силуэт с низом чуть выше щиколотки. В сочетании с высокой талией этот тип брюк отлично смотрится на женщинах с пышными формами. Нужно выбирать модели со средней посадкой (иначе брюки могут зрительно укоротить ноги).

Хитрости, чтобы брюки хорошо смотрелись на пышных бедрах

Подбирайте темные тона. Они всегда помогают уменьшить контур фигуры, хотя это не значит, что вы не можете носить светлые брюки. Лучше всего будет прибегнуть к силуэтам, о которых упоминалось ранее.

Выбирайте длинные топы: будь то жакеты, жилеты или кардиганы, если они достигают бедер, они будут более выгодно подчеркивать силуэт, выделяя все его достоинства.

Отдавайте предпочтение асимметричному крою. Для женщин с формами выгодно сочетать брюки и топ с асимметричным подолом и ниспадающими или объемными элементами (рюшами, бахромой и т. п.).

Помните про блейзеры: они добавляют «геометрическую» нотку к пышной фигуре, удачно подчеркнут все изгибы тела и сделают силуэт гармоничным.